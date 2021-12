Pelaku Usaha Diingatkan Serius Jalankan Transformasi, demi Antisipasi Cepatnya Disrupsi Digital

Ketua Sekolah Tinggi PPM School of Management Bramantyo Djohanputro di acara webinar Leadership bertema Leadership Transformation in Technology, Milenial and Pandemic Disruption, Selasa (21/12/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Sekolah Tinggi PPM School of Management Bramantyo Djohanputro mengingatkan dunia usaha agar serius menyikapi disrupsi teknologi digital yang berlangsung sangat cepat saat ini karena pandemi.

Satu diantaranya adalah melalui adopsi teknologi.

"Kita tahu saat ini kita sedang berada dalam gelombang VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), yang menjadikan transformasi menjadi kata kunci untuk korporasi terus bisa tumbuh dan berkembang," ujar Bramantyo saat menjadi pembicara di acara webinar Leadership bertema Leadership Transformation in Technology, Milenial and Pandemic Disruption.

Webinar ini diselenggarakan oleh Mahasiswa Magister Management Executive 71 (MME 71) PPM School of Management bekerja sama dengan KBI Educentre yang merupakan bagian dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

Bramantyo menjelaskan, saat ini kita menghadapi tren Green Economy, Blue Economy, Sustainable Development Goals, Social Economy, dimana semua berinteraksi dan semua harus menyatu dalam keputusan manajemen korporasi.

"Hal itu membuat korporasi tidak sekedar tumbuh, tapi juga sustain," ujar Bramantyo, dalam keterangan persnya, Selasa (21/12/2021).

Tema webinar ini dirasa penting mengingat saat ini transformasi terjadi di hampir semua sektor. Webinar menyajikan berbagai pengalaman dari sejumlah narasumber dan mengacu pada lima praktik kepemimpinan.

Yakni, model the way, inspire a shared vision, challenge the process, enable others to act, encourage the heart.

Beberapa narasumber tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Direktur Utama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Jobi Triananda Hasjim.

Pembicara lainnya adalah Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero); Arga M Nugraha, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero) Tbk; Dewi Muliaty, Presiden Direktur PT Prodia Widyahusada Tbk., serta Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, Gresik.