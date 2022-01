Saat Pandemi, Perusahaan Fintech Mampu Dongkrak Perekonomian

Benny Fajarai, Co-founder dan Head of Marketing Lifepal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan finansial teknologi (fintech) telah mencatatkan kinerja positif dan menopang perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19.

"Perusahaan financial technology menjadi penopang di era digitalisasi. Bahkan, fintech juga mampu mengangkat perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Indonesia di saat pandemi," kata Chief Editor, Survey, and Research Duniafintech.com Gemal AN Panggabean dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Seperti diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, fintech menyumbang kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar lebih dari Rp 60 triliun.

Salah satu sektor fintech yang mendominasi adalah fintech peer to peer lending, di mana penyaluran dana pinjaman terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 272,4 triliun dari 104 penyelenggara, dan total penerima mencapai 71 juta rekening, serta 789 ribu rekening pemberi pinjaman.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2021, fintech lending mampu menyalurkan pinjaman ke sektor produksi sebesar Rp 67 triliun atau mencapai 53,63 persen dari total penyaluran.

"Data OJK dan pernyataan Wapres Ma'ruf Amin sudah menjadi bukti pencapaian perusahaan fintech yang berizin resmi di Indonesia," ucapnya.

Gemal pun menyinggung soal fintech ilegal yang meresahkan masyarakat, sehingga seluruh stakeholder terus memerangi praktik pinjol ilegal dan mengharapkan pemerintah terus melakukan tindakan tegas.

"Jika pinjol ilegal ditindak, maka fintech resmi yang bekerja keras dan berkontribusi besar perlu diberikan penghargaan. Jadi, hanya fintech resmi yang dan dengan kinerja yang baik yang kita beri penghargaan di Duniafintech Awards," papar Gemal.

Selain memberikan penghargaan kepada perusahaan pinjaman online, ada beberapa kategori lain yang diberikan penghargaan oleh Duniafintech Awards, yaitu kategori insurtech.

Duniafintech Awards akan memberikan penghargaan kepada Lifepal.co.id sebagai Startup Insurtech Terbaik.

Co Founder Lifepal.co.id Benny Fajarai mengatakan, kedepannya Lifepal akan terus menghadirkan inovasi untuk memfasilitasi kebutuhan masing-masing customer dalam memilih, membandingkan, hingga membeli asuransi langsung dengan mudah dan transparan.

"Apresiasi dari Duniafintech.com merupakan bukti komitmen dan dedikasi Lifepal untuk terus menjadi insurance marketplace terdepan di tanah air melalui teknologi, sehingga mampu memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan asuransi dengan mudah dan transparan," papar Benny.