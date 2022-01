Erick Thohir Dorong Semen Indonesia Bertransformasi Jadi BUMN Kelas Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) agar bertranformasi menjadi BUMN kelas dunia.

Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai SIG melalui inovasi produk dan layanan, serta inovasi teknologi maupun digital untuk meningkatkan daya saing secara global, hal ini sesuai dengan taglinenya Go Beyond Next.

"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 SIG, teruslah berkembang dan berinovasi, meningkatkan prestasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai,” kata Erick dalam keterangannya, Sabtu (8/1/2022).

Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, kolaborasi dan sinergi menjadi semangat utama perseroan dalam perayaan tahun ini, dengan menjalankan semua strategi dan inisiatif mencapai target yang diharapkan melalui semangat kebersamaan.

"Kebersamaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan industri semen ke depan yang akan semakin berat, di mana peta persaingan semakin ketat dengan munculnya beberapa pemain baru. Apalagi kondisi over supply semakin mempertajam tingkat kompetisi di market,” kata Donny.

Donny menyebut, tahun ini SIG telah mencanangkan strategic bussiness priority dengan inisiatif, salah satunya peningkatan operational excellence serta melakukan optimalisasi supply chain.

Dalam memperingati HUT ke-9, SIG mengusung tema growing together, sembilan tahun perjalanan transformasi, SIG terus bertumbuh dalam semangat kebersamaan untuk menghadapi segala tantangan yang ada.