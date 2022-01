Ada Empat Tower, Apartemen Resor The Veranda Resmi Dibangun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jakarta Indah Makmur, sinergi pengembang Nishitetsu Group dan Pulauintan melakukan pemasangan tiang pancang perdana apartemen resor, The Veranda di Lebak Bulus, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kawasan apartemen The Veranda akan dibangun di lahan seluas 2,3 hektar di koridor strategis Lebak Bulus-Pondok Indah dan didesain dengan gaya arsitektur Bali modern.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Direktur PT Jakarta Indah Makmur Tomoaki Kinoshita mengatakan groundbreaking The Veranda sangat penting dalam memenuhi kepercayaan konsumen untuk menghasilkan apartemen resor berkualitas.

“Dengan dilaksanakannya groundbreaking ini, komitmen untuk merealisasikan pengembangan The Veranda dapat berjalan lancar dan minat konsumen atas The Veranda kian meningkat,” ujar Kinoshita.

The Veranda terdiri dari empat tower yaitu Veranda Residences, Jimbaran, Ubud dan Seminyak dengan total 752 unit yang menyatu dengan 47 fasilitas.

Terdapat tiga tipe kamar tidur yang ditawarkan dimana unit 2 dan 3 kamar dilengkapi bathtub dan toilet cerdas Toto Neorest.

“Apartemen ini memiliki sertifikat strata title dan dipasarkan mulai dari Rp 1,8 miliar per unit,” tambahnya.

Hunian ini dirancang bagi kehidupan yang ideal dengan lift, private lobby dan balkon pribadi serta 24-hour security and CCTV surveillance.

Sejumlah nilai tatanan fungsi ruang terbuka hijau, jendela lebar dan langit-langit tinggi, akan diaplikasikan untuk menjaga sirkulasi udara serta pencahayaan maksimal pada tiap unit The Veranda.

Penghuni juga dapat mengakses kolam renang seluas 60 meter dengan ukuran lebih besar dari olympic size, waterfall, sunken seater & infinity pool, kolam pemancingan, community garden dan playground .

The Veranda dekat dengan Pondok Indah Mall, Pondok Indah Hospital, Pondok Indah Golf, Citos, Papaya Fresh Gallery, The Forest by Wyl’s, Jakarta International School.

Untuk menuju ke The Veranda, bisa diakses melalui Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Sudirman-Thamrin, Pintu Tol TB Simatupang, Tol Ulujami-Serpong.

