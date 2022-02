Danamon Dukung Pertumbuhan Industri Otomotif dengan Menjadi Official Bank Partner IIMS 2022

Doc. Danamon

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon), bersama dengan PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk (Adira Finance) didukung oleh MUFG Bank, Ltd (MUFG), menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia dengan menjadi official bank partner dan official multifinance partner dalam salah satu perhelatan otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.