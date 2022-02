Rupiah Menguat Rp 14.379 Per Dolar AS Pada Awal Perdagangan Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pasar uang pada Rabu (9/2/2022), Rupiah menguat saat pembukaan perdagangan.

Rupiah spot ada di Rp 14.379 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat 0,14% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.399 per dolar AS pada Rabu pukul 09.13 WIB.

Di Asia, rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Won Korea memimpin penguatan mata uang Asia terhadap dolar AS dengan kenaikan 0,19%, disusul pesso Filipina yang menguat 0,18%, rupiah menguat 0,14%, yen Jepang menguat 0,13%, baht Thailand menguat 0,09%, dolar Singapura menguat 0,06%, dolar Taiwan menguat 0,05% dan yuan China menguat 0,05%.

Dolar Hong Kong flat, sementara itu ringgit Malaysia dan rupee India melemah terhadap dolar AS dengan pelemahan masing-masing 0,005% dan 0,07%.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 95,54, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 95,64.