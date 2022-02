Ssst… Ternyata Ini 3 Rahasia Wani Kopi Sukses jalani 6 Gerai di Balikpapan

TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan zaman kerap membawa berbagai tren baru dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari tren berpakaian, gaya bahasa, hingga bisnis.

Menghadapi perubahan zaman, pelaku bisnis pun harus mampu beadaptasi dengan berbagai inovasi untuk menciptakan peluang. Tujuannya tentu untuk menciptakan produk dan layanan yang unik serta diminati banyak orang.

Salah satu pendobrak dunia bisnis yang sukses menjadi pionir dalam bidangnya adalah Wani Kopi. Didirikan pada tahun 2018, bisnis kopi asli Balikpapan ini berhasil menggagas konsep coffee on the go.

Dengan konsep kopi cepat saji dengan kualitas yang mumpuni tersebut, tak ayal para konsumen di Balikpapan menjadi pelanggan setia dari kopi ini.

“Wani Kopi lahir dari sebuah gagasan keberanian yang terkandung dalam kata ‘wani’, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti ‘berani’. Kata tersebut memiliki makna positif yang juga melambangkan keberanian yang dibutuhkan dalam memulai sebuah bisnis,” jelas Jo Ade, pendiri Wani Kopi yang mendirikan bisnisnya bersama rekannya William Wijaya.

Berawal hanya dengan dua pegawai di tahun 2018, Wani Kopi telah sukses melebarkan sayap dengan hadir di enam lokasi strategis di Balikpapan dan berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi dua puluh lima pegawai.

Dengan konsep uniknya, Wani Kopi menjual produknya dengan menggunakan kontainer besi kecil nan modern yang biasanya digunakan untuk pengiriman barang.

Tak hanya itu, Wani Kopi juga menyasar para penikmat kopi dan penikmat minuman non-kopi sehingga produknya dapat diterima di hati masyarakat Balikpapan.

“Menu utama kami yang paling laris, yaitu Kopi Origin, dilahirkan dari proses riset mendalam yang kami lakukan sebelum memulai bisnis ini. Kami mendapatkan respon yang positif setelah mengirimkan kopi tersebut ke keluarga dan para kerabat terdekat, dan dari situ lah kami memberanikan diri untuk membuka Wani Kopi,” tambah Jo Ade.

Tak semudah membalik telapak tangan, untuk mencapai kesuksesan saat ini, Wani Kopi berhasil melewati banyak tantangan dan memetik pelajaran yang dari setiap masalah yang dihadapi.