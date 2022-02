Layanan Livin' by Mandiri Eror, Bank Mandiri: Transaksi Bisa Dilakukan, Tetapi Bertahap

Kabar eror aplikasi Livin by Mandiri menjadi trending topic di Twitter, Jumat (25/2/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen Bank Mandiri mengungkapkan permintaan maaf terkait gangguan yang terjadi pada layanan digital perbankan yakni Livin' by Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, untuk saat ini, layanan di aplikasi tersebut sudah dapat digunakan secara bertahap.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan nasabah. Sehubungan dengan adanya peningkatan transaksi yang sangat tinggi dan berdampak pada kenaikan antrian di layanan Livin' by Mandiri, dapat kami sampaikan bahwa saat ini transaksi nasabah sudah dapat dilakukan secara bertahap,” ucap Rudi di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Livin by Mandiri Masih Eror, Pengguna Sampaikan Protes Via Twitter, hingga Penjelasan Pihak Bank

Dirinya juga mengungkapkan, sehubungan aplikasi Livin' by Mandiri sedang mengalami gangguan, para nasabah masih dapat melakukan bertransaksi menggunakan layanan perbankan Bank Mandiri yang lain.

Seperti ATM Bank Mandiri, e-money, Mandiri Debit dan Mandiri Kartu Kredit.

Seperti diberitakan sebelumnya, aplikasi mobile banking, Livin’ by Mandiri berlogo kuning mengalami error hari ini.

Baca juga: Apa Itu Livin by Mandiri? PT Bank Mandiri Beri Diskon kepada ARMY untuk Pembelian BTS Photobook

Hal ini dikeluhkan oleh warganet yang menggunakan aplikasi tersebut pada Jumat (25/2/2022).

Pantauan Tribunnews, keluhan yang dilakukan oleh warganet disampaikan melalui media sosial Twitter.

Bahkan komentar dari para warganet naik menjadi trending topic.

“I got endless loading circle in my Livin App @mandiricare@bankmandiri,” cuit @Miawww007.

“Livin oh Livin” cuit @BonaFoncus.

“Livin by Mandiri sering error jadinya Livin on a Prayer,” tulis @oliverpool.

Selain itu, adapula warganet yang mengeluhkan eror terjadi saat hari gajian.

“pas pay day, livin by mandiri malah error,” tulis @oknumdisamarkan.