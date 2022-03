Kejar Cuan, Warren Buffett Berburu Saham Perusahaan Minyak Raksasa AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, Amerika – Perseteruan yang kian memanas antara Rusia dan Ukraina, membuat lonjakan drastis pada harga minyak mentah di seluruh pasar global.

Bagi investor global seperti Warren Buffett , hal ini justru menjadi peluang mendapatkan cuan dengan memborong saham minyak pada perusahaan Occidental Petroleum (Oxy).

Occidental Petroleum sendiri merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak serta gas alam terbesar asal Amerika.

Memegang visi sebagai supplier minyak dan gas yang efisiensi, ekonomis, dan berpihak pada kelestarian lingkungan, keberadaan Oxy membuat AS dikenal sebagai pemasok minyak mentah terbesar didunia.

AS bukanlah satu – satunya negara pemasok minyak mentah.

Sebelum adanya konflik antara presiden Vladimir Putin dengan Ukraina, Rusia diketahui menjadi pemasok terbesar kedua setelah AS. Dengan memproduksi sekitar 11 persen dari pasokan minyak global, atau sekitar 10,5 juta barel per hari.

Namun karena adanya sanksi ekonomi global yang dijatuhkan ke Rusia, membuat negara pimpinan Vladimir Putin kini enggan mengekspor produksi minyak buatannya ke pasar global.

Hal ini berimbas pada menipisnya stok pasokan minyak mentah yang kemudian memicu adanya lonjakan harga pada minyak mentah dunia.

Mengutip data dari The Guardian, saat ini harga minyak telah melonjak lebih dari 10 persen mendekati level tertinggi dalam sejarah, dengan harga 139,13 dolar AS per barel pada awal perdagangan Senin (7/3/2022).