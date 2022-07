Rusia Buka Pipa Nord Stream 1, Harga Gas Alam Eropa Langsung Susut 6,5 Persen

TRIBUNNEWS.COM -- Harga gas alam Eropa turun 6,5 persen pada awal perdagangan pada hari Kamis (21/7/2022) setelah dimulainya kembali pengiriman gas melalui pipa Nord Stream 1 Rusia setelah pemeliharaan terjadwal.

Harga gas alam berjangka Agustus di hub TTF di Belanda turun menjadi 1.556 dolar AS per 1.000 meter kubik pada sekitar pukul 06:01 GMT, atau 145 Euro (148 dolar AS) per megawatt-jam dalam istilah rumah tangga, menurut data dari London's Intercontinental Exchange .

Pasokan gas melalui pipa gas Nord Stream 1 dilanjutkan pada pukul 04:00 GMT pada 21 Juli dan, menurut operator pipa Nord Stream AG, pemompaan telah mencapai tingkat pra-penutupan kapasitas 40 % .

Gazprom menghentikan aliran melalui rute untuk pemeliharaan tahunan pada 11 Juli. Pasokan telah berkurang 60 % pada Juni, setelah turbin dari stasiun kompresor pipa macet di Kanada di tengah sanksi.

Gazprom mengatakan perlu bagian itu untuk memulihkan kapasitas penuh dan Ottawa mengizinkannya untuk dikembalikan ke Jerman awal bulan ini.

Gazprom mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya masih menunggu dokumen dari Siemens, perusahaan Jerman yang bertanggung jawab untuk memperbaiki turbin, yang akan memungkinkannya untuk dikirim ke Rusia.

Gazprom melanjutkan pengiriman gas dari Rusia ke Jerman melalui pipa Nord Stream 1 Laut Baltik pada hari Kamis, kata operator tersebut kepada kantor berita Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Seorang juru bicara Nord Stream AG dikutip mengatakan bahwa pipa itu beroperasi pada 40 % dari kapasitas.

Gazprom mengurangi aliran melalui Nord Stream bulan lalu dan menghentikannya sepenuhnya pada 11 Juli, mengutip pekerjaan pemeliharaan rutin.

Berita tentang dimulainya kembali pasokan muncul setelah Komisi Eropa mendesak anggota Uni Eropa pada hari Rabu untuk memotong penggunaan gas mereka sebesar 15 % hingga Maret tahun depan, di tengah kekhawatiran bahwa Moskow dapat menghentikan pengiriman ke Eropa sebagai pembalasan atas sanksi yang dikenakan pada Rusia atas tindakannya. operasi militer di Ukraina.

