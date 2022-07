Startup B2B Ini Berhasil Digitalisasi 1,5 Juta Pelaku Usaha di 9 Kota

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sembilan tahun berdedikasi mewujudkan misi utama menjadi B2B ekosistem terbaik dengan memperbantukan dan memberdayakan para pebisnis melalui penyediaan fasilitas Business Solution serta dukungan teknologi digital.

Sejak awal berdiri pada tahun 2013 silam, Ralali menunjukkan eksistensinya dengan berhasil mendigitalisasi 1,5 juta pelaku usaha dan telah berekspansi ke 9 kota besar Indonesia (Bandung, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan) untuk mengupayakan pemberian inovasi bisnis yang unggul.

"Dari tahun ke tahun, Ralali menjadi semakin kuat dengan pengembangan ekosistem digital Ralali Group yang tiada henti bahkan di tengah urgensi tantangan ekonomi global saat ini," ujar CEO and Founder Ralali Group, Joseph Aditya dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (25/7/2022).

Aditya mengatakan Ralali Group bertujuan menjadi one stop solution bagi pelaku bisnis sebagai source untuk men scale-up dan mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai fitur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis agar saling #TerhubungUntungBersama.

Pada ulang tahun ke-9 ini lanjutnya Ralali mengangkat tema PARADE 9: Terhubung Untung Bersama yang menggambarkan mimpi besar Ralali sejak awal berdiri dalam memperbantukan para pebisnis dengan saling menghubungkan berbagai entitas dan ekosistem bisnis untuk berkebang dan mencapai keuntungan bersama.

Menganalisis dan memahami berbagai hambatan yang seringkali dialami para pebisnis, mulai dari keterbatasan Business Network, Digital Store Network, Manpower Outsourcing Network, hingga Financial Network, menjadikan Ralali Group menciptakan berbagai terobosan bisnis untuk mengatasi masalah fundamental dalam pengembangan bisnis.

“Dengan semangat 'Kotamu Bisnismu' mendigitalisasi bisnis pengusaha lokal Indonesia hingga memberikan dampak signifikan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi kota-kota Indonesia. Ralali semakin kuat dan akan lebih kuat untuk bersama-sama bergerak strategis memastikan para pebisnis mendapatkan access to market, access to financial, serta access to distribution channel/supply chain yang baik dan efektif,” ujar Aditya.