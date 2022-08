Berpihak Pada UMKM, E-commerce Ini Jadi Favorit UMKM

TRIBUNNEWS.COM - Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) bertajuk "MSME Study Report 2021: Peran Marketplace bagi UMKM" menunjukkan bahwa marketplace memiliki peran besar bagi para pelaku UMKM dalam peralihan bisnis dari offline ke online di masa pandemi, di mana 77 persen responden turut memanfaatkan marketplace sebagai tempat memasarkan produk untuk dapat bertahan di tengah hantaman pandemi.

72% dari responden juga menyebutkan bahwa marketplace memiliki peran penting dalam memberikan banyak promo, seperti gratis ongkir, cashback, diskon, dan lainnya sehingga mampu menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja di toko online milik UMKM.

Manfaat yang dirasakan para pelaku UMKM tidak terlepas dari keseriusan perusahaan marketplace seperti Tokopedia untuk terus fokus ‘go local’ dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah lewat berbagai inovasi layanan, salah satunya melalui Inisiatif Hyperlocal.

Inisiatif Hyperlocal hadir menjawab salah satu tantangan UMKM, yaitu menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai penjuru Indonesia sekaligus membantu para pegiat usaha, khususnya UMKM lokal, dapat terus relevan dengan perkembangan zaman dan menjadi juara di negeri sendiri.

Inisiatif ini juga mendukung UMKM di daerah mendapatkan panggung yang seluas-luasnya, di mana Tokopedia mengedepankan teknologi geo-tagging untuk mendekatkan pembeli dengan penjual terdekat di domisili mereka.

Beberapa program dan bentuk dari inisiatif hyperlocal pun dipersembahkan Tokopedia untuk membantu usaha pelaku UMKM di Indonesia, di antaranya Waktu Indonesia Belanja (WIB) Lokal, Kumpulan Toko Pilihan (KTP), Tokopedia NOW!, serta Dilayani Tokopedia.

- Waktu Indonesia Belanja (WIB) Lokal: Menghadirkan festival belanja WIB dan WIB Lokal selama tanggal 25 hingga akhir setiap bulan. Para penjual di daerah dapat mendapatkan eksposur yang lebih besar dalam kampanye WIB Lokal.

- Kumpulan Toko Pilihan (KTP): Mendekatkan pembeli dengan penjual terdekat dengan fitur geo-tagging, sehingga UMKM daerah memiliki peluang untuk tumbuh dan bangkit

- Tokopedia NOW!: Sebuah layanan yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian – termasuk produk sembako, seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya – dengan jaminan akan tiba maksimal dua jam setelah pembayaran.

- Dilayani Tokopedia: sebagai layanan pemenuhan yang memungkinkan penjual di Tokopedia menitipkan stok produk di ‘gudang pintar’ di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan jumlah permintaan tinggi. Dengan Dilayani Tokopedia, Tokopedia berkomitmen untuk menyediakan pengiriman yang tepercaya, cepat, dan gratis ke seluruh negeri.

Saat ini, gudang pintar Dilayani Tokopedia tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan akan terus bertambah di kota lainnya guna mendukung inisiatif Hyperlocal.

Dengan sederet komitmen yang ditunjukkan perusahaan, Tokopedia baru-baru ini menerima penghargaan dari Selular Award 2022 dalam kategori ‘UMKM’s Most Favorite e-Commerce.’

Selain meraih UMKM’s Best Favorite E-commerce, Tokopedia juga meraih 3 kategori lainnya di ajang Selular Award 2022, yaitu: Most Trusted Brand, Best e-Commerce, dan juga Excellence in Performance untuk Bapak Leontinus A Edison, Co-Founder dan Vice Chairman, Tokopedia.

Sebagai informasi, Selular Award tahun ini mengangkat tema “Winning in Digital Ecosystem” dan merupakan yang digelar ke-19 kalinya untuk sejak 2003.