Senin Besok Rupiah Berpotensi Melemah ke Level Rp 14.980

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di pasar spot, yakni di level Rp 14.894 pada akhir pekan Jumat (5/8/2022).

Sebelumnya pada penutupan di hari sebelumnya (4/8/2022), mata uang Garuda berada di level Rp14.933 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, juga mengalami penguatan di level Rp 14.904 per dolar AS pada Jumat kemarin (5/8/2022).

Bagaimana nasib rupiah pada Senin besok?

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara lain masih akan terus berfluktuasi seiring adanya berbagai faktor.

Menurutnya, rilis data tenaga kerja AS yang solid bisa menjadi sentimen negatif untuk rupiah di awal pekan.

Di mana, data menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan di bulan Juli lebih tinggi dari bulan sebelumnya, serta tingkat pengangguran juga menunjukan penurunan dari 3,6 persen di bulan sebelumnya menjadi 3,5 persen.

Tingkat upah per jam juga mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kondisi tenaga kerja AS yang solid ini membalikan ekspektasi resesi di AS dan memberikan ruang bagi Bank Sentral AS untuk lebih agresif menaikan suku bunga acuannya untuk menurunkan inflasi AS yang masih meninggi,” ucap Ariston kepada Tribunnews.com, Minggu (7/8/2022).