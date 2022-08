SILO Tingkatkan Ekspansi Digital, LPKR Terimbas Positif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) di sektor kesehatan, berkomitmen melakukan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan pasien sekaligus kinerja perseroan.

Untuk itu, SILO telah mengintegrasikan Sistem Informasi Rumah Sakit (Hospital Information System/HIS).

Sistem ini mengelola beberapa fungsi penting seperti manajemen pasien, penagihan, layanan back office dan sistem klinis.

Sistem Informasi Rumah Sakit yang diintegrasikan mencakup 3 sistem utama yaitu:

Sistem pertama adalah HOPE yang mengelola informasi pasien dari seluruh channel Siloam, seperti My Siloam, Call Center, dan web Siloam.

Melalui layanan tersebut, pasien dapat membuat janji pertemuan di seluruh fasilitas RS Siloam.

Sistem kedua, Electronic Medical Record (EMR), memungkinkan seluruh pasien memiliki catatan digital.

Sistem ini memudahkan kesinambungan perawatan pasien karena rekam medis terdata secara digital.

Siloam Hospital (Ist via Warta Kota)

Adapun sistem ketiga, Electronic Resources Planning (ERP), membuat pengoperasian manajemen back office secara digital.

Aplikasi ini memudahkan otomatisasi operasional sehingga lebih akurat dan efisien.