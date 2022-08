Pemerintah Diminta Perluas Infrastruktur Internet untuk Wujudkan Digitalisasi UMKM

Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira minta pemerintah perluas infrastruktur internet untuk wujudkan digitalisasi UMKM.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk go digital.

Dari target tersebut, saat ini telah ada 19 juta UMKM yang bergabung di ekosistem digital.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengungkapkan sejumlah tantangan agar UMKM bisa go digital.

Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

"UMKM itu sebagian didominasi oleh baby boomers atau Gen X yang adaptif digital masih rendah, jadi bagaimana pendampingan dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN untuk mempercepat adopsi digital pada UMKM," ujar Bhima melalui keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

"Jadi misal UMKM itu diberitahu bahwa kalau pakai QRIS itu lebih efisien pencatatannya jadi lebih baik, harus terus menerus sosialisasi, ada edukasi digital," sambungnya.

Selanjutnya adalah masih minimnya akses untuk pengadaan barang dan jasa melalui UMKM.

Padahal pemerintah memiliki target 40 persen barang dan jasa berasal dari UMKM.

"Harus ada keberpihakan, misalnya regulasi untuk platform e-commerce sehingga dia bisa lebih menyerap lagi produk UMKM, itu juga akan banyak UMKM masuk ke sistem digital," ucap Bhima.