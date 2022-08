Saham Tesla Curi Perhatian Setelah Stock Split 3-1

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Saham produsen kendaraan listrik (EV) Tesla Inc mencuri perhatian pada perdagangan hari ini, Kamis (25/8/2022), setelah perusahaan ini membagi nilai sahamnya (stock split) untuk kedua kalinya.

Saham perusahaan pimpinan Elon Musk ini naik 1,5 persen menjadi 301,5 dolar AS dalam perdagangan premarket.

Saham Tesla ditutup pada 891,29 dolar AS di akhir perdagangan hari Rabu (Kamis pagi WIB), sebelum pembagian tiga saham untuk satu saham (3-1) dimulai.

"Tesla tahu bahwa mereka perlu mempertahankan pengaruhnya dengan kerumunan ritel, terutama setelah tahun lalu plus investor ritel melenturkan otot mereka," kata seorang analis di platform perdagangan dan investasi eToro, Callie Cox, yang dikutip dari Reuters.

Saham produsen EV ini jatuh sekitar 11 persen sejak Tesla mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah sahamnya pada Maret lalu, dan bergerak datar pada perdagangan bulan ini.

"Dalam gaya beli-rumor, jual-berita yang khas, investor cenderung secara drastis mengurangi pembelian saham yang membelah dalam minggu-minggu setelah tanggal pemisahan efektif, menyebabkan momentum harga melambat," kata seorang analis di perusahaan riset Vanda Research.

Sementara perusahaan dengan pertumbuhan tinggi seperti Amazon dan Google, juga telah mengumumkan pembagian nilai sahamnya tahun ini. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk mendiversifikasi basis investor mereka.

Baca juga: Tesla Kembali Naikkan Harga Perangkat Lunak Full Self Driving Jadi Rp 223 Juta

Pada Agustus 2020 lalu, Tesla tercatat telah membagi nilai sahamnya dengan basis lima untuk satu saham.

Pemecahan nilai saham tidak mempengaruhi fundamental perusahaan, namun dapat memudahkan investor individu yang ingin melakukan perdagangan kecil.

Pembagian tiga untuk satu saham terbaru ini berarti pemegang saham Tesla akan mendapatkan dua saham tambahan untuk setiap saham yang mereka miliki pada 17 Agustus.

Saham Tesla memulai debutnya di level 17 dolar AS pada tahun 2010, melonjak menjadi lebih dari 1.200 dolar AS setelah stock split pada tahun 2020, membuat kapitalisasi pasar perusahaan ini berada di atas 1 triliun dolar AS pada akhir tahun 2021.

Namun saham produsen EV ini jatuh sekitar 16 persen karena kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS yang agresif dan ketidakpastian geopolitik yang memicu aksi jual saham dengan pertumbuhan tinggi.