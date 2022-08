Harga BBM Non Subsidi Turun! Ini Harga Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex per 1 September 2022

Istimewa

Pertamina Patra Niaga secara berkala melakukan penyesuaian harga untuk 3 (tiga) produk bahan bakar khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. PT Pertamina menurunkan harga BBM non subsidinya, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex per 1 September 2022. Ini daftar harga terbarunya.