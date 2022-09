Perbandingan Harga BBM di Indonesia dan Luar Negeri: Termahal di Hong Kong

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini perbedaan harga BBM di Indonesia dan luar negeri.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia kembali mengalami kenaikan.

Adapun penyesuaian harga BBM berlaku mulai 3 September 2022.

Beberapa harga BBM yang mengalami penyesuaian yakni Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Subsidi menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax Non-Subsidi Rp14.500 per liter.

Lantas, berapa harga BBM di luar negeri?

Menurut Global Petrol Pices, harga rata-rata bensin di seluruh dunia hingga 29 Agustus 2022, yakni Rp20.253 per liter.

Sementara itu, menurut laman tersebut, rata-rata harga bensin di Indonesia adalah Rp17.391.

Biasanya, negara-negara kaya memiliki harga BBM yang lebih tinggi, sementara negara-negara miskin dan negara-negara yang memproduksi dan mengekspor minyak memiliki harga yang jauh lebih rendah.

Satu pengecualian adalah Amerika Serikat yang merupakan negara maju secara ekonomi, tetapi memiliki harga gas yang rendah.

Harga rata-rata bensin di AS adalah Rp16.128 per liter.