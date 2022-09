Membandingkan Harga Jual BBM Indonesia dan Beberapa Negara, Hong Kong Termahal

Pengendara roda dua antre mengisi motornya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Menurut Global Petrol Price, harga rata-rata bensin di seluruh dunia hingga 29 Agustus 2022 adalah Rp 20.253 per liter. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia Sabtu (3/9/2022) kemarin resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar (BBM subsidi) maupun jenis pertamax (non subsidi).

BBM jenis Pertalite naik harga menjadi Rp 10.000 per liter dan solar naik menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax juga naik menjadi Rp 14.500 per liter.

Jika melihat perbandingan harga BBM di dunia, Indonesia bukanlah negara yang menjual bahan bakar minyak dengan harga tertinggi di dunia.

Mengutip dari Global Petrol Price, harga rata-rata bensin di seluruh dunia hingga 29 Agustus 2022 adalah Rp 20.253 per liter.

Sementara itu, rata-rata harga bensin di Indonesia menurut Global Petrol Price adalah Rp 17.319 per liter.

Global Petrol Price juga mengungkapkan adanya perbedaan substansial dalam harga bahan bakar minyak di beberapa negara.

Harga BBM di sejumlah negara kaya cenderung lebih tinggi, sementara negara-negara miskin dan negara-negara yang memproduksi serta mengekspor minyak memiliki harga BBM yang jauh lebih rendah.

Selain itu, terdapat satu pengecualian penting, di mana AS yang dikategorikan sebagai negara maju secara ekonomi, memiliki harga bensin yang rendah. Rata-rata harga bensin di Amerika Serikat adalah Rp 16.128 per liter.

Menurut Global Petrol Price, perbedaan harga BBM tiap negara disebabkan oleh berbagai pajak dan subsidi untuk bensin.