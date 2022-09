Harga BBM Naik, PKS: Tambah Subsidi untuk Angkutan Umum

SURYA/PURWANTO

Warga melintas di antara mobil angkutan umum (angkot) trayek ADL (Arjosari-Dinoyo-Landungsari) yang sedang menunggu penumpang di depan Stasiun Kota Baru Malang, Jawa Timur, Minggu (4/9/2022). Para sopir angkot di Kota Malang mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh Pemerintah pada Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menaikkan harga BBM yaitu BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. SURYA/PURWANTO