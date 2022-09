Buruh Ancam Mogok Nasional di November Jika Pemerintah Tak Turunkan Harga BBM

Presiden Partai Buruh sekaligus Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh sekaligus Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh akan menggelar mogok nasional jika Pemerintah tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mogok nasional tersebut, kata Said Iqbal, akan dilakukan pada akhir November atau awal Desember mendatang.

“Kita tidak akan tinggal diam. Akhir November atau awal Desember, kalau BBM belum juga diturunkan, kita akan mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam orasinya dalam aksi menolak kenaikan harga BBM di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

“Siap mogok nasional?” seru Said Iqbal kepada massa buruh.

“Siaaap” jawab para massa buruh.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

