INDEF Sebut Kenaikan Tarif Ojol Bisa Picu Inflasi hingga Meningkatnya Penduduk Miskin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi akan terjadi kenaikan tingkat inflasi akibat naiknya tarif ojek online (ojol).

Peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan angka inflasi nasional pada Agustus 2022 berada pada angka 4,69 persen.

“Kalau misalkan ada kenaikan harga BBM, kemudian diikuti beberapa kenaikan seperti tarif ojol ini bisa mengerek inflasi jauh lebih tingggi lagi,” kata Nailul Huda dalam Rilis Survei Nasional Polling Institute secara virtual, Minggu (11/9/2022).

Ia menambahkan sektor transportasi ojek online merupakan penyumbang inflasi tertinggi kedua setelah makanan-minuman dan tembakau.

Karena itu, Nailul menilai kenaikan tarif ojek online (ojol) selain memicu peningkatan inflasi, juga dapat berakibat pada berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hitung-hitungan INDEF, kata dia, jika kenaikan tarif ojol berpotensi mengerek inflasi hingga dua persen, maka dapat menyebabkan penurunan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094 persen hingga mengurangi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 1,76 triliun.

Selain itu, lanjutnya, inflasi akibat kenaikan ojol dapat memicu penurunan pendapatan usaha sebesar 0,0107 persen, ada potensi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 14 ribu jiwa.

“Dan ada potensi kenaikan jumlah penduduk miskin 0,14 persen," ucap Nailul.

Kemudian jika kenaikan ojol diasumsikan mendorong inflasi sebesar 0,5 persen, sambung Nailul, maka pengurangan PDB diprediksi Rp436 miliar.

