Promo KFC, Diskon hingga 50 Persen dan Promo Ayam Komplit

TRIBUNNEWS.COM - Inilah promo terbaru yang dikeluarkan oleh restoran ayam goreng cepat saji, KFC untuk bulan September 2022.

Promo ini berlaku buat kamu yang membeli Super Breakfast Combo untuk sarapan.

Dengan menukarkan struk Super Breakfast Combo, pelanggan akan mendapatkan diskon 50 persen untuk Super Besar.

Promo ini juga berlaku sebulan, yakni mulai 16 September-16 Oktober 2022.

Kamu bisa mendapatkannya baik dine in maupun take away.

Berikut syarat dan ketentuannya:

- Setiap pembelian menu Super Breakfast akan mendapatkan struk yang bisa ditukarkan dengan menu super besar 1 diskon 50 persen.

- Promo berlaku di seluruh gerai KFC Breakfast.

Daftar gerai bisa dicek di kfcku.com/store lalu pilih KFC A.M.

- Penukaran berlaku hanya untuk dine-in dan take away di hari yang sama