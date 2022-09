Teknologi Ecolab Mampu Hemat 2.4 Miliar Dolar AS di Pembangkit Geothermal Berkapasitas 85 MW

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga panas bumi akan memainkan peran penting sebagai sumber energi masa depan dan bersifat terbarukan di tengah melonjaknya kebutuhan energi nasional.

Karena posisinya yang berada di Ring of Fire dengan deretan gunung berapi aktif yang jumlahnya banyak, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber panas bumi yang sangat besar.

Menurut data terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 23,9 Giga Watt (GW) berdasarkan data per Desember 2019.

Sementara, berdasar data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9 persen atau 2.130,6 MW. Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 MW atau 16,8 persen di 2025.

Baca juga: Pengembangan EBT Harus Jadi Pilihan Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi di Indonesia

Karenanya, peran sektor swasta dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi menjadi sangat penting.

Gelaran 2022 Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition yang berlangsung di JCC Senayan bertajuk Geothermal: The Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transition and Security pada pertengahan September 2022 lalu menunjukkan signifikansi peran sektor swasta di bidang ini.

Nalco Water, salah satu exhibitor gelaran ini, mempresentasikan dua technical paper tentang teknologi komprehensif yang dapat mengoptimalkan keandalan binary plant agar lebih produktif dengan mengekstraksi energi lebih banyak melalui penelitian dan pengembangan dan kimia yang dipatenkan.

Perusahaan ini turut berkontribusi membantu Indonesia mengejar pemanfaatan energi terbarukan melalui industri geothermal.

Di berbagai proyek panas bumi yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap eksplorasi, Nalco Water terlibat melalui penerapan inovasi di teknologi bahan kimia, automasi dan digital untuk membantu industri geothermal untuk mendapatkan biaya pembangunan pembangkit yang optimal dan mengurangi biaya operasional.