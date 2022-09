KOTRA Ajak Pengusaha Indonesia Pacu Kerjasama Ekonomi dengan Perusahaan Korea

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Promosi Dagang dan Investasi Korea atau Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) mengajak pengusaha Indonesia meningkatkan hubungan bisnis dan investasi dengan perusahaan Korea.

Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia dan KADIN Indonesia, KOTRA menyelenggarakan 'Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022' di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 29 September 2022.

Kegiatan ini terdiri dari Forum Kerjasama Industri Masa Depan antara Indonesia dan Korea, pameran bisnis, dan pertemuan one on one meeting dan diikuti 300 pengusaha Korea dan Indonesia.

Forum Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022 menyediakan sarana untuk mempercepat kerjasama ekonomi antara kedua negara.

Forum ini menghadirkan pembicara Yahya Rachman Hidayat, Pelaksana Direktur Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan dari Kementerian PPN/Bappenas; Taeyoung Kim, Presiden Direktur PT Prism Nusantara International dan Onasis Wahju, Direktur CJ Indonesia Group.

Diskusi esi kedua diisi oleh Jowel Tacata, Presiden Direktur IQVIA Indonesia.

Direktur Jenderal KOTRA Jakarta Lee Jang-hee mengatakan, KOTRA Jakarta berperan menjadi jembatan bagi perusahaan Korea Selatan dan perusahaan Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi terutama di bidang ekspor, impor, dan investasi.

"Tujuan penyelenggaraan Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022 adalah untuk mengatasi tantangan dan rintangan yang muncul karena perubahan bentuk dalam lingkungan perdagangan internasional dan investasi akibat pandemi Covid-19," ujar Lee.

Kehadiran Kerjasama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea (IK CEPA) yang telah ditandatangani sejak 2022 juga diharapkan meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara.