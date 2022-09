Harga Minyak Dunia Mengalami Tren Penurunan, Pengamat Ungkap Kemungkinan Harga Pertalite Ikut Turun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Mengutip Bloomberg, West Texas Intermediate berada pada level 81 dollar AS per barrel. Sementara itu, Brent berada di level 88 dollar AS per barrel.

Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan memandang adanya kemungkinan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Khususnya jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Cs.

"Kalau BBM umum saya rasa harus melakukan penyesuaian untuk harga. Karena memang saat ini ada trend harga minyak sedang mengalami sedikit penurunan," ucap Mamit kepada Tribunnews, Jumat (30/9/2022).

Mamit melanjutkan, evaluasi harga nantinya ditentukan melalui perhitungan menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS (Mean of Plats Singapore) atau Argus.

Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, dinilai tidak akan mengalami penurunan.

Hal tersebut lantaran harga Pertalite dan Solar yang saat ini dijual di SPBU Pertamina masih berada di bawah harga keekonomian.

"Untuk BBM subsidi saya lihat belum ada kemungkinan penurunan, karena memang harganya masih dibawah keekonomian dari saat ini yang dijual," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah pada 3 September 2022 telah menetapkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).