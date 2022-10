Harga Pertalite Tak Turun Seperti Pertamax, Begini Penjelasan Pertamina

Pengendara roda dua antre mengisi motornya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Pertamina Patra Niaga yang merupakan unit bisnis PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga yang merupakan unit bisnis PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi.

Jenis BBM yang dimaksud yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yang merujuk Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Baca juga: Pertamax Turun Harga, Ini Daftar Harga Pertamax dan Pertalite Per 1 Oktober 2022

“Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya,” ucap Irto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

“Berdasarkan perhitungan, pada periode September lalu untuk produk Gasoline (bensin) yakni Pertamax Series mengalami penyesuaian turun harga, sedangkan untuk produk Gasoil (diesel) Dexlite dan Perta Dex penyesuaiannya naik harga. Seluruh penyesuaian harga berlaku mulai tanggal 1 Oktober,” sambungnya.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp 13.900.

Kemudian untuk Pertamax Turbo dibanderol sebesar Rp14.950 per liter, Dexlite senilai Rp17.800 per liter, dan harga Pertamina Dex menjadi Rp18.100 per liter.

Harga Pertalite Tak Turun

Irto juga menegaskan, untuk harga Pertalite tidak mengalami penurunan.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Mengalami Tren Penurunan, Pengamat Ungkap Kemungkinan Harga Pertalite Ikut Turun