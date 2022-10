Mengapa Harga Pertalite Tidak Turun saat Pertamax Mengalami Penyesuaian, Ini Kata Pertamina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), yakni jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Pada 1 Oktober 2022, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta dibanderol Rp 13.900 per liter.

Sebelumnya harga BBM jenis Pertamax dihargai Rp 14.500 per liter.

Kemudian untuk Pertamax Turbo dibanderol sebesar Rp 14.950 per liter, Dexlite senilai Rp 17.800 per liter, dan harga Pertamina Dex menjadi Rp 18.100 per liter.

Mengapa Harga Pertalite Tak Turun?

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan untuk harga Pertalite tidak mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan Pertalite merupakan BBM bersubsidi, yang harga jualnya diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pertamina hanya operator. Untuk harga jual BBM Subsidi (Pertalite), harus melalui penentuan harga oleh Regulator," ucap Irto saat dikonfirmasi Tribunnews.

Sebelumnya, Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan memandang, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, dinilai tidak akan mengalami penurunan.

Hal tersebut lantaran harga Pertalite dan Solar yang saat ini dijual di SPBU Pertamina masih berada di bawah harga keekonomian.