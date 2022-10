Mayoritas Konsumen Siap Beralih ke Produk yang Ramah Lingkungan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forest Stewardship Council (FSC), bersama mitra dan stakeholder FSC di seluruh dunia terus memperkenalkan sertifikasi FSC bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari.

FSC yang merupakan organisasi non-profit global yang mendorong keberlanjutan hutan di dunia melalui pengembangan sertifikasi hutan untuk memastikan produk hasil hutan bersumber dari hutan yang lestari dan dikelola secara bertanggung jawab.

Indra Setia Dewi, Manager Marketing & Communications FSC Indonesia mengatakan, berbagai upaya yang telah dilakukan FSC dalam beberapa tahun belakangan ini telah memberikan hasil yang cukup baik.

"Hasil riset yang dilakukan oleh beberapa institusi telah menunjukan hasil yang positif, seperti tren peningkatan kesadaran konsumen terhadap lingkungan. Salah satunya dilakukan oleh Nielsen, Sustainable Shoppers: Buy the Change They Wish to See in the World yang menyebut, 81 persen konsumen menghendaki kontribusi perusahaan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar," kata Indra dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Kemudian, kesadaran konsumen terhadap tanggung jawab lingkungan ini utamanya terdapat pada kalangan anak muda, milenial (85 persen) dan gen Z (80%).

"Bahkan ada lebih dari 73% konsumen telah mengatakan siap akan beralih kepada produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan 41% menyatakan lebih memilih produk-produk berbahan alami dan organik," katanya.

Dikatakan Indra, tidak hanya berhenti di sini saja, ia bersama mitra lainnya teus mengkampanyekan FSC di Indonesia khususnya dalam melakukan edukasi terkait dengan arti label FSC.

"Kami lakukan terus menerus karena tidak mudah mengingat populasi penduduk di Indonesia telah mencapai lebih dari 275 juta jiwa dengan 37 provinsi,17.499 pulau dengan luas mencapai 7,81 juta kilometer persegi," katanya.

Mengandeng Tetra Pak dan Ircomm Narton Capital, FSC mengedukasi terkait dengan kesadaran konsumen terhadap tanggung jawab lingkungan pada program Webinar FSC Forest Week 2022 yang menjadi salah satu rangkaian program dari FSC Forest Week 2022 yang merupakan acara global tahunan yang dilaksanakan setiap akhir bulan September yang sebelumnya dikenal dengan nama FSC Friday.