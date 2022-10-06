Harga Minyak Goreng

Harga Minyak Goreng Terbaru Kamis, 6 Oktober 2022: Bimoli dan Sania Turun Harga

Beberapa merek harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret hari ini terpantau mengalami naik-turun.

Editor: Tiara Shelavie
zoom-inlihat foto Harga Minyak Goreng Terbaru Kamis, 6 Oktober 2022: Bimoli dan Sania Turun Harga
IST
Minyak goreng kemasan. Berikut harga minyak goreng terbaru pada Kamis (6/10/2022) hari ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga minyak goreng terbaru pada Kamis (6/10/2022) hari ini.

Beberapa merek harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret hari ini terpantau mengalami naik-turun.

Misalnya, FILMA Minyak Goreng Pouch 2 L di Alfamart sebelumnya seharga Rp 35.900, hari ini menjadi Rp 36.400.

Sementara Bimoli Minyak Goreng Refill 2 L di Indomaret sebelumnya seharga Rp 48.800, hari ini menjadi Rp 48.200.

Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart

Dikutip dari aplikasi Alfagift, berikut daftar harga minyak goreng di Alfamart:

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1. TROPICAL Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 35.400

2. TROPICAL Minyak Goreng PET 1 L: Rp 22.000

3. TROPICAL Minyak Goreng PET 2 L: Rp 35.400

4. SunCo Minyak Goreng 2 L: Rp 34.900 

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Sumber: TribunSolo.com
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