Cuitan di Twitter, Robert Kiyosaki Beber Alasan Mengapa Investor Perlu Beli Emas, Perak dan Bitcoin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Investor ternama Robert Kiyosaki menjelaskan alasan mengapa investor perlu membeli tigas aset investasi yakni emas, perak, dan Bitcoin.

"Mengapa membeli emas, perak, Bitcoin? Poros Bank of England berarti membeli lebih banyak emas, perak, dan Bitcoin," kata Kiyosaki di akun Twitter-nya, Sabtu (8/10).

Robert Kiyosaki menjelaskan, ketika dana pensiun hampir runtuh, itu dampak dari bank sentral termasuk Bank of England tidak bisa mengatasi inflasi tinggi.

Karena itu, "Dana pensiun selalu berinvestasi di emas dan perak. Dana pensiun sekarang berinvestasi di Bitcoin," sebut penulis buku populer Rich Dad Poor Dad ini.

"Mereka (dana pensiun tahu) $ (dollar AS) Palsu, saham dan obligasi adalah roti panggang," ungkap Kiyosaki.

Sehari kemudian, dalam tweet Minggu (9/10), Kiyosaki kembali menjelaskan, alasan mengapa dia membeli Bitcoin.

"Dana pensiun adalah bisnis investasi terbesar di dunia," katanya di Twitter sambil memuat artikel Forbes berjudul Your State Pension Is Now Gambling On Cryptocurrency.

Sementara dalam twit sebelumnya, Kiyosaki menyebutkan, jika The Fed terus menaikkan suku bunga, menjadi peluang beli emas, perak, dan Bitcoin.

Sebab, seperti dinyatakan Robert Kiyosaki, jika The Fed terus mengerek suku bunga, maka dollar AS akan semakin kuat, yang menyebabkan harga emas, perak, dan Bitcoin turun.

"PELUANG BELI: jika The FED terus menaikkan suku bunga, US$ akan semakin kuat menyebabkan harga emas, perak, dan Bitcoin turun," kata Kiyosaki di Twitter, Senin (3/10).

"BELI lebih banyak. Ketika The FED berputar dan menurunkan suku bunga seperti yang baru saja Inggris lakukan, Anda akan tersenyum sementara yang lain menangis," ujar dia.

