MSCI Emerging Markets Index Isyaratkan Pendapatan Perusahaan Merosot Lebih Cepat

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, LONCON - Sinyal penilaian ekuitas menunjukkan keadaan ekonomi akan menjadi lebih buruk bagi investor di pasar berkembang berdasarkan data MSCI Emerging Markets Index.

Dikutip dari Bloomberg, rasio harga-pendapatan atau price earning ratio (PER) dari benchmark MSCI Emerging Markets Index, yang didasarkan pada laba perusahaan dalam 12 bulan, telah turun di bawah rasio harga-pendapatan berdasarkan estimasi pendapatan untuk 12 bulan.

Ini menunjukkan bahwa analis memperkirakan pendapatan perusahaan turun lebih cepat di masa depan daripada saat ini.

MSCI Emerging Markets Index digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan di negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Indeks tersebut melacak saham-saham berkapitalisasi menengah dan besar di 25 negara.

Sementara Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan Earning per Share (EPS) dengan Market Price per Share terhadap pertumbuhan pendapatan.

Perusahaan harus menggunakan PER agar investor dapat mempertimbangkan pembelian saham.

"Ini mungkin memberi tahu kita bahwa kita berada pada titik belok, yang menjadi cerminan dari fakta bahwa imbal hasil meningkat begitu cepat pada saat kecemasan resesi semakin mengkhawatirkan investor," kata kepala ekonom di Gemcorp Capital Manajemen Ltd di London, Simon Quijano-Evans.

Quijano-Evans menambahkan, meski perkiraan pendapatan perusahaan di pasar berkembang meningkat lagi, namun "perlu melihat ketenangan dalam sikap hawkish Federal Reserve dan ketenangan dalam dolar AS."

Analis telah mengurangi proyeksi rata-rata mereka untuk keuntungan di perusahaan pasar berkembang hampir 16 persen di tahun ini, meskipun pendapatan aktual hanya turun 3,8 persen. Ini telah mendorong trailing P/E menjadi 9,55 kali dibandingkan dengan forward P/E sebesar 10,1 kali.

“Estimasi pendapatan di pasar negara berkembang berada di bawah tekanan dari permintaan global yang lebih lemah dan inflasi biaya input yang lebih sulit untuk diterapkan dalam lingkungan permintaan yang lebih lemah itu,” kata ahli strategi di Tellimer di Dubai, Hasnain Malik.

Indeks MSCI EM telah jatuh 31 persen sepanjang tahun ini, dengan kinerja di bawah negara maju turun 18 persen, yang dipicu oleh dolar AS yang kuat, inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan yang melambat telah mengurangi daya tarik ekuitas negara berkembang di mata investor.

Musim pendapatan telah memanas secara global, dengan sekitar 687 dari 1.193 perusahaan yang terdapat dalam indeks MSCI EM sudah melaporkan pendapatan, dan 46 persen membukukan laporan yang mengecewakan, menurut data yang dikumpulkan Bloomberg.