Harga BBM Jenis Pertamax Bakal Turun Ikuti Shell? Ini Kata Pertamina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Pertamina sampai saat ini belum dapat menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92, yang kini masih di level Rp13.900 per liter.

Padahal pesaingnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell mulai 1 November 2022 melakukan penyesuaian harga untuk produk Shell Super atau setara dengan Pertamax menjadi Rp13.550 dari sebelumnya Rp14.150.

Dengan demikian, harga produk Shell untuk RON 92 lebih murah dari Pertamina yakni selisih Rp350, antara Shell Super dengan Pertamax.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, Pertamina belum bisa menurunkan harga Pertamax karena masih dalam proses evaluasi.

"Masih kami evaluasi, kita masih monitor harga minyak, Mean of Plats Singapore (MOPS) dan kurs. Saat ini masih sangat fluktuatif," ujar Irto yang dikutip dari Kontan, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya, jika kemudian sejumlah komponen pembentuk harga sudah mulai stabil, maka bisa saja ada penyesuaian harga yang dilakukan pada pertengahan bulan.

Selain Shell Super, Shell juga menurunkan harga BBM lain.

Harga BBM Shell V-Power yakni RON 95, turun Rp 630 per liter dari sebelumnya Rp 14.840 per liter pada Oktober 2022 menjadi Rp 14.210 pada November 2022.

Lalu harga BBM Shell V-Power Nitro+ yakni RON 98 juga turun sebesar Rp 670 per liter dari sebelumnya Rp 15.230 per liter pada Oktober 2022 menjadi Rp 14.560 per liter pada November 2022.

Namun, Shell juga menaikkan harga BBM jenis solar. Harga BBM Shell V-Power Diesel yakni CN 51 naik dari Rp 18.450 per liter menjadi Rp 18.840 per liter pada November 2022.

Sebenarnya, Pertamina juga menurunkan harga BBM jenis tertentu mulai 1 November 2022. Pertamina menurunkan harga Pertamax Turbo.

Berdasarkan keterangan resmi di website mypertamina, harga Pertamax Turbo wilayah Jawa-Bali turun Rp 600 dari semula Rp 14.950 per liter menjadi Rp 14.300 per liter. Kemudian, harga Dexlite wilayah Jawa-Bali naik Rp 200 dari semula Rp 17.800 per liter menjadi Rp 18.000.

Adapun harga Pertamina Dex naik Rp 450 dari Rp 18.100 per liter pada Oktober menjadi Rp 18.550 per liter pada November 2022.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina dan Shell mulai 1 November 2022: