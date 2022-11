Joe Biden Ancam Kenakan Pajak Rejeki Nomplok ke Perusahaan Minyak AS

Joe Bidan mengancam mengenakan windfall tax, pajak tambahan yang dibebankan ke perusahaan minyak AS yang memperoleh keuntungan besar yang tak terduga.

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengkritik perusahaan energi karena meraup keuntungan besar setelah harga minyak mentah melonjak menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Biden memperingatkan jika perusahaan minyak terkemuka tidak menginvestasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk menurunkan harga bahan bakar bagi konsumen Amerika, maka dia akan mengenakan pajak rejeki nomplok (windfall tax).

Windfall tax adalah pajak tambahan yang dibebankan ke perusahaan ketika memperoleh keuntungan besar yang tidak terduga.

Melansir dari Al Jazeera, perusahaan energi AS Chevron dan ExxonMobil melaporkan laba di kisaran 70 miliar dolar AS tahun ini, hampir meningkat tiga kali lipat dari laba di 2021.

Biden mengatakan pada Senin (31/10/2022) rekor keuntungan adalah "rejeki nomplok" dari konflik yang melanda Ukraina dan "melukai puluhan ribu orang di seluruh dunia".

“Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menghentikan pencatutan perang, memenuhi tanggung jawab mereka di negara ini dan memberikan istirahat kepada rakyat Amerika dan masih melakukannya dengan sangat baik,” katanya.

Presiden AS ini juga mengeluarkan peringatan bahwa perusahaan dapat menghadapi pajak yang lebih tinggi atas keuntungan mereka dan menghadapi pembatasan lainnya.

Dengan pemilihan umum paruh waktu yang akan diadakan seminggu lagi, pernyataan Joe Biden dianggap sebagai upaya untuk mengatasi keresahan pemilih atas tingginya inflasi.

“Partai Republik telah mampu membuat terobosan dengan pemilih tahun ini karena lonjakan harga energi, terutama dalam biaya bahan bakar otomotif setelah invasi Ukraina oleh Rusia," kata responden Al Jazeera, Rosiland Jordan.

Harga rata-rata bensin di AS pada Juli mencapai lebih dari 4,80 dolar AS per galon, menurut American Automobile Association.

Kemudian turun menjadi 3,76 dolar AS, setelah pemerintah Biden menarik 180 juta barel dari Strategic Petroleum Reserve awal tahun ini.

Jordan menambahkan, pernyataan Joe Biden mengenai pajak rejeki nomplok akan membuktikan pemerintahnya masih berusaha mengatasi tingginya harga bahan bakar di AS.

Namun kelompok-kelompok industri telah mengutuk prospek pajak rejeki nomplok. CEO Dewan Eksplorasi dan Produksi Amerika Anne Bradbury mengatakan pajak itu dapat menjadi bumerang dengan "semakin menaikkan biaya energi untuk keluarga dan bisnis Amerika".

Pajak rejeki nomplok harus disetujui oleh Kongres AS. Sementara Partai Demokrat, yang mengusung Joe Biden, hanya memiliki kendali sempit atas DPR dan Senat.

"Sejauh ini, undang-undang itu belum mendapatkan banyak daya tarik, dan karena Kongres tidak akan kembali sampai akhir November, kecil kemungkinan Anda akan melihat gerakan positif pada undang-undang itu sebelum akhir tahun ini," kata Yordania.