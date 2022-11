Senin Pagi, Nilai Tukar Rupiah Mengalami Penguatan ke Level Rp15.676 per Dolar AS

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp15.676 pada Senin pukul 09.23 WIB (7/11/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp15.676 pada Senin pukul 09.23 WIB (7/11/2022).

Sebelumnya pada Jumat (4/11/2022), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp15.738.

Jika dilihat lebih detail, rupiah mengalami penguatan 62 poin.

Dalam beberapa hari ke belakang, mata uang Garuda terpantau mengalami tren pelemahan.

Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, fluktuasi rupiah masih akan terjadi pada pekan ini.

Utamanya disebabkan masih menguatnya indeks dolar AS, imbas adanya sentimen kenaikkan suku bunga Bank Sentral AS, alias The Fed.

"Dalam perdagangan akhir pekan kemarin (7/11/2022) mata uang rupiah ditutup melemah 43 point walaupun sebelumnya sempat melemah 45 point dilevel Rp15.738 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.695," ucap Ibrahim dalam analisanya, (4/11/2022).

"Sedangkan untuk perdagangan Senin (hari ini), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.710 hingga Rp15.780," sambungnya.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, pelemahan rupiah disebabkan sentimen indeks dolar AS yang masih kuat.

"(Pelemahan rupiah akhir pekan lalu) indeks dolar yang sedikit mundur pada hari Jumat, tetapi tetap mendekati level tertinggi dua minggu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga seperti yang diharapkan," ucap Ibrahim.

"Bank sentral memperkirakan suku bunga AS akan mencapai puncaknya pada tingkat yang lebih tinggi dari perkiraan semula," pungkasnya.