Dukung KTT G20 Bali, Damri Siap Operasikan 24 Bus Listrik

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Damri bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Industi Kereta Api (INKA) menyediakan armada bus listrik di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15 - 16 November 2022 di Bali.

Damri mengoperasikan 24 bus listrik guna menunjang mobilisasi peserta dan delegasi KTT G20 Bali.

Corporate Secretary Damri Akhmad Zulfikri mengatakan sejumlah persiapan dalam pengoperasian bus listrik tersebut telah dilakukan Damri.

"Persiapan tersebut di antaranya adalah melakukan pelatihan untuk para pengemudi," kata Akmad dalam keterangan resmi, Kamis (10/11/2022).

Pelatihan itu seperti memastikan Standar Minimum Pelayanan dalam keamanan dan kesiapan selama berkendara, pengecekan kesehatan kepada pengemudi, hingga simulasi jalur kepada seluruh tim operasional.

Lalu, berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait agar Damri dapat melayani secara baik dan optimal.

Rute yang akan dilalui oleh bus listrik dari DAMRI di Nusa Dua dibagi menjadi 3, yaitu:

• Rute ND 1, bus akan melewati Lapangan Lagoon - Sofitel Hotel & Resort - BNDCC - Bali Collection - Hotel St. Regis - Mulia Resort - Hotel Hilton - The Apurva Kempinski – Samabe Bali Suites & Villas.

• Rute ND 2, bus akan melewati Nusa Dua Beach Hotel - The Westin Hotel - Hotel The Laguna - Hotel Melia Bali - Bali Collection - Hotel Grand Hyatt - Ayodya Resort Bali - Hotel Merusaka - The Apurva Kempinski.

• Rute ND 3, bus akan melewati Bali Collection – The Mulia Resort - The Apurva Kempinski - Hotel Ritz Carlton.

Akmad optimis bus listrik dapat beroperasi secara prima.

"Melalui persiapan yang matang dan pengecekan secara berkala, semoga pengoperasian armada ini mampu menunjang kelancaran agenda KTT G20," ujar Akhmad.