Ditopang PLTM dan PLTA, Emiten Pembangkit Listrik EBT Ini Cetak Kinerja Positif di Kuartal III 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), emiten yang fokus di bidang pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT), mencetak kinerja positif sepanjang sembilan bulan pertama 2022.

Kencana Energy Lestari meraup laba bersih 10,24 juta dolar AS hingga kuartal III 2022, naik 227 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 3,13 juta dolar AS.

Laba bersih per saham dasar Kencana Energy pun naik menjadi 0,0024 dolar AS dari sebelumnya hanya 0,0007 dolar AS.

Secara segmen, pendapatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Ordi Hulu masih mendominasi pendapatan Kencana Energy dengan nilai 11,14 juta dolar AS (berasal dari pendapatan proyek konsesi), disusul pendapatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih senilai 6,97 juta dolar AS, pendapatan proyek PLTA Pakkat senilai 4,82 juta dolar AS, dan pendapatan proyek PLTM Madong senilai 4,64 juta dolar AS.

Selain dari kontribusi pendapatan proyek konsesi PLTM Ordi Hulu yang sedang proses konstruksi dan diperkirakan akan mulai commercial operations date (COD) pada awal tahun 2024, proyek PLTM Madong pun mulai produksi penuh di akhir Maret 2022.

Kencana Energy juga masih memiliki pipeline proyek yang sangat menarik.

“Ke depannya perseroan, memiliki potensi proyek PLTA dengan total kapasitas 200 MW di wilayah

Sulawesi dan Sumatera. Selain ini, kami juga sekarang merencanakan ekspansi ke EBT baru yaitu dari

potensi dua proyek PLTB dengan total kapasitas 162 MW di wilayah Sulawesi,” ujar Wakil Direktur Utama Kencana Energy Wilson Maknawi, Jumat (11/11/2022).

Kencana Energy saat ini mencakup tiga pembangkit listrik tenaga air dan satu pembangkit listrik tenaga biomassa. Perseroan sedang melakukan proses konstruksi di proyek PLTM Ordi Hulu dan PLTS Tempilang, yang masing-masing akan mulai produksi (COD) pada kuartal I 2024 dan kuartal I 2023.