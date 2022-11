B20 Investment Forum Tandatangani 18 MOU Senilai 75T Rupiah

TRIBUNNEWS.COM - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia selaku penyelenggara B20 menggelar acara B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada, Jumat (11/11/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I, Bali. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari sideline event dari B20 Summit yang bertujuan mendorong pemulihan global pasca pandemi.

Dengan peluang investasi yang dimiliki Indonesia, B20 Indonesia juga memastikan agar Presidensi yang dipegang pada tahun ini dapat berdampak pada peningkatan investasi dalam negeri, khususnya untuk proyek strategis yang berkorelasi dengan tema besar dan prioritas G20, yakni perbaikan sistem kesehatan, akselerasi transisi energi hijau hingga peningkatan digitalisasi.

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara disertai pertumbuhan ekonomi dan angka usia produktif yang besar, B20 Investment Forum diharapkan dapat menjadi penghubung yang mengkoneksikan investor global untuk berinvestasi di Indonesia sebagai emerging-developing countries ke tataran global.

B20 Investment Forum terdiri atas 3 kegiatan utama. Yakni Investment Forum, Memorandum of Understanding (MoU) Signings, dan B2B Business Matchmaking Meeting. B20 Investment Forum telah berhasil menjajaki peluang investasi dengan 18 perusahaan dari 11 negara untuk kemudian menandatangani MOU senilai 75 Triliun Rupiah.

Peluang investasi yang telah dijajaki oleh KADIN Indonesia dilakukan dalam rangkaian roadshow B20 ke berbagai negara sepanjang tahun 2022 antara lain ke Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Jerman, Belanda, Cina, Singapura, Turki, Korea, Jepang, Australia, India, serta Perancis, KADIN Indonesia selaku penyelenggara B20 juga berupaya meningkatkan kerjasama bilateral antar negara Business Matchmaking Meeting (B2B) juga menjadi salah satu agenda krusial dalam B20 Investment Forum untuk upaya akselerasi peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi melalui 6 cluster sektor usaha penting, yaitu:

a. Cluster 1: Digitalization and Startup; Financial and Insurance; Infrastructure and Construction; and Transportation and Logistics

b. Cluster 2: Manufacturing and Industry 4.0; Sustainable Energy; Textile and Fashion

c. Cluster 3: Agriculture; and Blue Economy

d. Cluster 4: Mining Industry; and Heavy Industry

e. Cluster 5: Furniture and Household; and Tourism and Hospitality

f. Cluster 6: Healthcare B20 Investment Forum juga menjadi platform dialog publik antara kementerian, pelaku usaha

serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengulas prioritas investasi yang diperlukan untuk mendorong perkembangan, percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi global.

Tingginya minat investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia tak lepas dari langkah strategis melalui penyelarasan agenda prioritas B20 yang ditindaklanjuti KADIN Indonesia dengan mengundang investor yang tidak hanya berasal dari negara-negara G20 semata. Tetapi juga dari negara lainnya seperti Singapore dan United Emirates Arab.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan banyaknya negara yang berinvestasi di Indonesia tak lepas dari peran pemerintah dibantu oleh sektor swasta untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan struktural.

“Saat ini, yang menjadi perhatian dari pelaku usaha dan investor adalah regulasi yang memberikan kemudahan. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mendorong investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang menunjang transisi energi dan menurunkan emisi karbon serta regulasi yang bisa menjamin insentif serta kemudahan bagi industri,” jelas Arsjad.