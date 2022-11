Garuda Indonesia Online Travel Fair Tawarkan Diskon Hingga 80 Persen

Konferensi pers Garuda Online Travel Fair 2022 di Jakarta, Rabu (16/11/2022). Dari kiri le kanan: Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia Ade R Susardi, CEO of Transport Traveloka Iko Putera, dan Director of Transportation Tiket.com, Andri Hendrawan.

TRIBUNNEWS.COM – Setelah sukses menyelenggarakan gelaran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) pada bulan Oktober lalu, Maskapai Nasional Garuda Indonesia bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner dan Dyandra Promosindo, kembali memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai penawaran paket perjalanan menarik melalui pelaksanaan Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) yang akan diselenggarakan secara online pada tanggal 28 November – 6 Desember 2022 mendatang.

Pada gelaran GOTF kali ini, melalui program “Best Deal” Garuda Indonesia menghadirkan penawaran khusus potongan harga tiket penerbangan hingga 80 persen yang dapat diakses secara online tidak hanya melalui kanal digital resmi perusahaan aplikasi mobile apps "Fly Garuda", Website Garuda Indonesia, contact center, namun juga melalui mitra platform perjalanan dan gaya hidup Traveloka, serta online travel agent Tiket.com.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pelaksanaan GOTF ini merupakan bentuk komitmen Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk memperluas aksesibilitas masyarakat dalam mengakses ragam pilihan paket perjalanan dengan kemudahan kanal digital yang tersedia.

“Sejalan dengan momentum pemulihan industri pariwisata yang terus dioptimalkan oleh seluruh pihak, kehadiran GOTF ini diharapkan akan dapat menghadirkan layanan digital experience yang seamless melalui berbagai kemudahan akses bagi masyarakat dalam untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik layanan penerbangan yang aman dan nyaman, mengingat penawaran ini dapat diakses dimanapun melalui perangkat digital yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan behaviour masyarakat yang kini semakin memiliki preferensi tersendiri atas aksesbilitas layanan penerbangan yang lebih real time dan Fleksibel,” jelas Irfan.

“Adapun periode perjalanan bagi promo diskon tiket GOTF yang kami hadirkan kali ini berlangsung dari 28 November 2022 hingga 06 Desember 2023 sehingga kami harapkan dengan rentang periode perjalanan yang lebih panjang ini para pengguna jasa dapat lebih leluasa memilih jadwal penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka", papar Irfan.

Selain penawaran potongan harga hingga 80 persen, pada pelaksanaan GOTF kali ini para pengguna jasa Garuda Indonesia juga berkesempatan untuk mendapatkan grand prize berupa 1 buah mobil Wuling bagi pelanggan dengan pembelian tiket terbesar (top spender) selama program GOTF berlangsung.

Sementara itu, khusus bagi anggota GarudaMiles juga mendapatkan penawaran menarik selama periode GOTF yaitu mulai dari kesempatan mendapatkan total welcome bonus hingga 2022 miles bagi anggota baru yang mendaftar keanggotaan GarudaMiles, kesempatan mendapatkan Miles Back sebesar 22% bagi anggota GarudaMiles yang melakukan penukaran miles (redemption) menjadi GA award ticket via Fly Garuda Apps and GA website, 50% Bonus Miles untuk setiap transaksi Beli Mileage dengan minimum pembelian 1000 miles hingga harga spesial keanggotaan berbayar GarudaMiles Gold Privilege, dengan manfaat setingkat GarudaMiles Gold dan memiliki tambahan benefit asuransi, 5X Free Lounge, dan 10% discount redemption yang dapat dinikmati selama 12 bulan keanggotaan.

Lebih lanjut Andi Hendrawan, Director of Transportation tiket.com mengatakan “GOTF digelar pada momentum yang tepat di kala antusiasme masyarakat Indonesia untuk liburan kembali meningkat.

Sebagai OTA pertama di Indonesia, tiket.com mendukung dan menyambut kegiatan GOTF sebagai salah satu stimulus yang dapat mendorong pemulihan industri pariwisata nasional. GOTF hadir untukmembantu masyarakat melengkapi kebutuhan penerbangan dengan penawaran menarik yang diberikan, kami pun telah menyiapkan tambahan special benefit yang dapat diperoleh melalui platform tiket.com.

Industri pariwisata mulai menunjukkan pemulihan, yang terlihat secara nyata dari geliat berbagai sektor formal dan informal pariwisata, mulai dari lonjakan transaksi dari semua lini produk tiket.com, salah satunya adalah tiket Garuda Indonesia yang memiliki performa gemilang”

“Di tengah momentum upaya perbaikan kinerja yang terus kami optimalkan, dengan visi yang sama bersama dengan Bank Mandiri dan juga mitra online travel agent kami Traveloka dan Tiket.com, kiranya penyelenggaraan GOTF ini akan dapat memperkuat ekosistem digital khususnya dalam mendukung pemulihan pariwisata nasional,” tutup Irfan.

Untuk mengetahui informasi terkini seputar GATF 2022 dipersilahkan untuk follow akun Instagram Garuda Indonesia @garuda.indonesia atau Dyandra Promosindo @dyandrapromosindo atau dapat mengunjungi situs Garuda Indonesia di www.garuda-indonesia.com.