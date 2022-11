PHR Borong Penghargaan di IOG SKK Migas 2022, Jadi Perusahaan Kontraktor Terbaik

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih 5 penghargaan lintas fungsi dan menjadi the Best PSC Contractor of The Year.

Pencapaian itu diraih dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) SKK Migas di Bali Nusa Dua Conventions Center (BNDCC), Bali, Jumat (25/11/2022).

SKK Migas memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang berkinerja positif di berbagai bidang. Kelima kategori yang dimenangkan PHR menambah deretan prestasi perusahaan upstream migas ini.

Pertama, PHR mendapat penghargaan operational excellence achievement: untuk perusahaan dengan produksi lebih dari 50 MBOEPD, selanjutnya penghargaan atas keberhasilan investasi untuk meningkatkan target produksi minyak nasional (the best in boosting investment supporting achievement of national target).

Kategori lain mencakup the most optimum dispute settlement, the most aggressive exploitation program dan penghargaan untuk efisiensi di bidang keuangan PHR.

Dalam acara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja positif KKKS di berbagai bidang sepanjang 2022.

SKK Migas terus melakukan upaya untuk dapat mendorong KKKS memperbaiki kinerja dan mencari terobosan-terobosan untuk upaya peningkatan produksi migas di berbagai bidang.

“SKK Migas akan berada di depan untuk membantu KKKS untuk mencapai target dalam WP&B dan meminimalisasi berbagai tantangan dalam kegiatan operasi,” kata Dwi.

Dwi mengatakan pemerintah sangat membuka diri dan memberikan banyak dukungan bagi investasi di sektor hulu migas. “Kami juga akan terus memberikan dukungan kepada investor hulu migas mengingat kebutuhan migas masih akan terus bertambah,” ujarnya.

Direktur Utama PHR, Jaffee A. Suardin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh SKK Migas terhadap PHR, yang berhasil dinobatkan sebagai The Best PSC of The Year.

Saat menerima penghargaan bergengsi tersebut, ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian ESDM, pemangku kepentingan dan masyarakat Riau, dan tentunya segenap karyawan PT PHR yang telah bekerja keras meraih pencapaian ini.

Penghargaan dalam acara IOG SKK Migas 2022 itu diberikan kepada KKKS di delapan bidang dan beberapa kategori. Bidang yang mendapatkan penghargaan adalah perencanaan, keuangan dan monetisasi, operasi, dan pengadaan. Selain itu, bidang pengawasan internal, dukungan bisnis, sekretaris, dan SKK Migas Award.

Secara keseluruhan, penghargaan ini menempatkan PHR menjadi posisi teratas yaitu kontraktor terbaik di tahun 2022. Jaffee optimis hal ini akan membawa PHR untuk tetap memberikan kontribusi lebih baik di tahun-tahun selanjutnya, yang tentunya hal ini tak lepas dari dukungan SKK Migas.