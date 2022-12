RUPSLB Setujui Pengangkatan Kembali Direksi ADCP

Ilustrasi prosesi tutup atap (topping off) proyek LRT City Ciracas oleh ADCP.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), pengembang properti berbasis trasportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Melalui RUPSLB ini, perseroan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terkait agenda rapat yang diajukan yakni persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan direksi dan persetujuan pengangkatan kembali/ perubahan susunan dewan komisaris.

Para pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Indra Syahruzza selaku Direktur

Pemasaran dan Mochamad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Pundjung Setya Brata selaku Komisaris Utama, dan Tjatur Waskito Putro selaku Komisaris.

Persetujuan agenda ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi diberikan oleh pemegang saham kepada direksi dan komisaris. Hal ini juga menjadi semangat optimisme untuk melanjutkan kinerja positifperseroan ke Dldepan.

Dalam RUPSLB ini, Perseroan juga berterima kasih kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan kepada perseroan untuk mendapatkan pendanaan dari Bank atau Lembaga Keuangan dalam rangka mendukung penyelesaian beberapa project yang tengah perseroan kembangkan dengan konsep TOD.

Hal ini akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk-produk ADCP yang akan meningkatkan catatan penjualan perseroan.

Beberapa agenda RUPSLB sesuai dengan Pemanggilan RUPSLB yang dilaksanakan dan mencapai kuorum antara lain ersetujuan untuk Penjaminan aset Perseroan lebih dari 50 perssn kekayaan bersih perseroan.

Agenda RUPSLB lainnya adalah persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan direksi, dan persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan dewan komisaris Direktur Utama ADCP Rizkan Firman mengungkapkan RUPSLB berjalanan dengan lancar dan keputusan berhasil disetujui dengan suara terbanyak.

"Persetujuan pemegang saham atas agenda yang diajukan menujukkan apresiasi yang diberikan kepada perseroan untuk terus melanjutkan kinerja positif kedepan, dan dengan dukungan pemegang saham. Ini menjadi bukti kepercayaan atas performa perseroan di masa mendatang,” ujar Rizkan Firman.

Sampai saat ini Perseroan telah membangun 12 proyek properti dengan total luas lahan 142 ha dengan poyek-proyek yang terletak di simpul-simpul transportasi massal.

Antara lain, RT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, Cisauk Point- Member of LRT City, Grand Central Bogor- Member of LRT City, Oase Park- Member of LRT City, Adhi City Sentul, LRT City Cibubur, serta LRT City.