Berpihak ke UMKM, Tingkat Kepuasan Publik ke Erick Thohir Melesat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Erick mencapai 59,4 persen atau tertinggi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai hal ini tak lepas dari komitmen Erick dalam mendorong BUMN untuk selalu mendukung UMKM.

Huda mengatakan peran BUMN memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM dalam beberapa tahun terakhir.

"Sekarang ini permodalan menyasar ke UMKM cukup banyak. Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," ujar Huda dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat(9/12/2022).

Huda mengatakan Erick juga mendorong BUMN aktif membentuk ekosistem dengan banyak pihak dalam memperkuat dan meningkatan daya saing UMKM.

Huda menyebut penguatan ekosistem berdampak luas bagi upaya mendorong UMKM agar naik kelas.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ucap Huda.

Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja.

"BUMN era Erick Thohir bisa dibilang cukup efektif dengan peningkatan pendapatan," kata Huda.

Ia menilai perbaikan kinerja BUMN berasal dari berbagai terobosan yang dilakukan Erick, salah satunya melalui akselerasi transformasi dan digitalisasi. (Willy Widianto)