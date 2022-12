JD.id Sampaikan Pesan kepada Eks Karyawan, 'Terima Kasih Atas Dedikasi dan Kerja Kerasnya'

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan e-commerce JD.ID berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam akun Instagram @jdidworkspace, JD.ID menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka.

"Kemampuan beradaptasi adalah syarat utama untuk survive.

Tak hanya untuk orang per orang, saat ini JD.ID pun harus mampu beradaptasi demi keberlangsungan dan kesiapan menghadapi masa sulit ke depannya," tulis unggahan tersebut dikutip pada Selasa (13/12/2022).

Pada unggahan tersebut, JD.ID mengatakan mereka telah melalui sekian rentang waktu, dengan beragam cerita di dalamnya.

"Dan bagaimanapun, setelah perjumpaan, akan selalu ada perpisahan," lanjut @jdidworkspace masih dalam unggahan sama.

Foto berikutnya memperlihatkan bagaimana JD.ID mengatakan sebagain JDers harus mampu beradaptasi lebih baik karena tak lagi bersama.

"You'll never walk alone," begitu isi kalimat pada foto tersebut.

"Jalan bisa terpisah, tapi bukan berarti sendiri tanpa dukungan. Berpisah bukan pula berarti menjadi lupa, atau dilupakan begitu saja."

Menjelang akhir unggahan, @jdidworkspace memastikan karyawan terdampak PHK akan menerima minimum 3x gaji bagi mereka yang baru bekerja di JD.ID kurang dari setahun.

Di samping itu, @jdidworkspace menyebut asuransi karyawan terdampak masih bisa digunakan sampai periode premi berakhir.

Pada foto terakhir, JD.ID mengucapkan berterimkasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras karyawannya selama ini.

"This is not good bye, this is until we meet again in better future. Ya, bisa jadi di masa depan kita bisa berjumpa dan berjalan bersama-sama lagi," kata @jdidworkspace dalam unggahannya.

"Until that happen, hal terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama saat ini adalah beradaptasi," lanjutnya.

Diketahui, PHK yang dilakukan JD.ID menyasar 50 hingga 85 persen atau sekitar 200 staff dari semua total karyawan.

Unggahan JD.id direspon beragam.

lenghongkien_udang : Semangat ya yang kenaa yaa.. yakin banget JD pasti tidak akan mengecewakan karyawan nya sendiri.. jadi biar beritanya ga simpang siur.. lets be smart saat berkomentar yaa.. i am one of JD-ers! Peace and Love!❤️



afikris : Kasih pesangon korban lay off yg bener yaa. Bukan dipaksa resign