Analis: Harga Saham GOTO Setiap Turun Kian Menarik

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pergerakan semua saham akan kembali kepada mekanisme pasar yang ada di dalamnya, termasuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pergerakan semua saham akan kembali kepada mekanisme pasar yang ada di dalamnya, termasuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Perbedaan persepsi dinilai tentu akan membuat keputusan jual dan beli yang membentuk harga nanti di pasar, dan setiap penurunan pastilah sebuah kesempatan.

"Setiap kenaikkan pastilah sebuah harapan. Oleh sebab itu, setiap pergerakan saham melibatkan mekanisme pasar di dalamnya, dan sejauh ini setiap penurunan saham GOTO hanya akan membuat valuasinya kian semakin menarik," ujar Nico melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Saham GOTO Tiba-tiba Melesat 20 Persen, Ini Sebabnya

Nico menjelaskan, perbaikan kinerja yang ditunjukkan pada kuartal III 2022 membuktikan bahwa GOTO mampu berbenah, dan akselerasi profitabilitas.

"Ekosistem bisnis yang mereka miliki, memiliki daya tarik bagi industri yang lain untuk ikut bergabung dengan ekosistem mereka, mulai dari f&b, bioskop, bahkan hingga go mall," katanya.

Menurut dia, hal tersebut juga membuktikan bahwa ekosistem GOTO merupakan yang terdepan dalam industri teknologi saat ini.

Apalagi pemerintah juga punya target agar ekonomi digital mampu berkontribusi hingga 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 dan 18 persen pada 2030.

"Tentu hal ini semakin membuat akselerasi transisi dari konvensional menjadi digital semakin cepat, karena mendapatkan dukungan dari pemerintah agar industri teknologi kian semakin maju. Oleh sebab itu, GOTO sebagai pemimpin dari ekosistem yang ada saat ini akan menjadi yang terdepan, dan bukan tidak mungkin profitabilitas GOTO juga akan terjadi lebih cepat," pungkasnya.

Per Jumat (16/12/2022) harga saham GOTO berada di bawah Rp 100 per lembar yaitu Rp 96 per saham.