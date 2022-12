Pandemi Covid-19 Dorong Percepatan Ekspansi Industri Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan agar tetap dapat menjalani kehidupan secara optimal.

Kondisi ini mendorong pertumbuhan industri kesehatan tanah air, satu di antaranya Primed.

Rokhmad Triyanto, CEO Primed mengatakan, untuk memperkuat posisi sebagai penyedia layanan kesehatan yang komprehensif untuk korporasi dan individu, Primed telah mempersiapkan sejumlah rencana kerja yang progresif pada 2023.

Baca juga: Kembangkan Industri Kesehatan, Jumlah Pasien SILO Secara Digital Terus Mengalami Peningkatan

"Melanjutkan tema tahun lalu, Primed Take Off 2023 ini menjadi komitmen kami untuk terus mempersiapkan ekspansi bisnis secara strategis dan ekstensif, disamping secara konsisten memperkuat layanan yang mengukuhkan posisi Primed sebagai ‘A Comprehensive healthcare provider for corporate and individuals," Rokhmad dalam keterangannya, Rabu (28/12/2022).

Pada 2023, kata Rokhmad, Primed akan menyediakan sarana kesehatan untuk korporasi dan masyarakat luas yang mencakup klinik, laboratorium, dan apotek.

"Fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Primed tersebut juga menawarkan layanan homecare dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan ekstra," paparnya.

Ia menyebut, untuk mendukung setiap sarana yang dibangun, Primed akan menghadirkan sistem integrasi yang dibangun secara digital, guna memberikan akses yang lebih cepat, mudah, dan efesien untuk para pelanggan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, sebagai sebuah perusahaan yang menjunjung tinggi kredibilitas dan integritas, Primed pun selalu memastikan seluruh administrasi, legalisasi serta perizinan yang sesuai dengan peraturan negara.

"Langkah ini ditempuh oleh Primed demi pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan mempertahankan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.