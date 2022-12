Jelang Tahun Baru, Harga Cabai Rawit Merah hingga Daging Ayam Merangkak Naik

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rata-rata harga komoditas pangan nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

Menjelang Tahun Baru 2023, cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Jumat (30/12/2022) harga cabai rawit merah naik 4,42 persen.

Harganya naik dari Rp 56.500 per kilogram (kg) pada Senin (26/12/2020), menjadi Rp 59.000 per kg.

Sedangkan cabai merah besar mengalami penurunan harga sebesar 0,27 persen dari Rp 37 ribu per kg menjadi Rp 36.900 per kg. Cabai merah keriting turun 0,79 persen dari Rp 37.900 per kg menjadi Rp 37.600 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan bawang putih.

Selama sepekan, bawang merah naik 0,53 persen dari Rp 37.600 per kg menjadi Rp 37.800 per kg. Bawang putih naik 0,36 persen dari Rp 27.600 per kg menjadi Rp 27.700 per kg.

Daging ayam harganya naik 0,27 persen dari Rp 37.200 per kg menjadi Rp 37.300 per kg.

Sama halnya dengan daging sapi paha belakang yang harganya naik 0.15 persen dari Rp137.500 per kg menjadi Rp 137.700 per kg.

Minyak goreng juga mengalami kenaikan. Harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,61 persen dari Rp 16.300 per liter (Lt) menjadi Rp 16.400 per Lt.

Harga minyak goreng kemasan premium naik 0.48 persen dari Rp 21 ribu per Lt menjadi Rp 21.100 per Lt. Minyak goreng MINYAKITA turut alami kenaikan 0.71 persen dari Rp 14 ribu per Lt menjadi Rp 14.100 per Lt.

Di antara kenaikan minyak goreng, hanya curah yang harganya sepekan ke belakang stabil pada Rp 14.200 per Lt.

