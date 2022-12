Harga Daging Ayam dan Bawang Merah Kompak Naik

Pedagang dan warga membeli bawang putih pada kegiatan Operasi Pasar Bawang Putih di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Senin (17/2/2020). Harga bawang putih naik lebih tinggi sebesar 2,24 persen dari Rp 26.800 per kg menjadi Rp 27.400 per kg di libur Natal 2022. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga komoditas pangan rata-rata dari 34 provinsi menunjukkan tren kenaikan selama sepekan ke belakang.

Harga daging ayam terus merangkak naik sejak awal pekan di periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 ini.

Hal serupa terlihat dari harga bawang merah dan bawang putih yang terpantau juga mengalami kenaikan cukup signifikan.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Jumat (23/12/2022) harga daging ayam naik 2.21 persen dari Rp 36.200 per kilogram (kg) pada Senin (19/12/2022) menjadi Rp 37 ribu per kg.

Harga telur ayam mengalami kenaikan sebesar 0.32 persen dari Rp 31.500 per kg menjadi Rp 31.600 per kg.

Sedangkan komoditas bawang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.2 persen. Bawang merah mengalami kenaikan sebesar 0.27 persen dari Rp 37.700 per kg menjadi Rp 37.800 per kg.

Harga bawang putih naik lebih tinggi sebesar 2,24 persen dari Rp 26.800 per kg menjadi Rp 27.400 per kg.

Harga komoditas yang juga mengalami kenaikan adalah cabai. Padahal, bahan pokok ini sempat mengalami penurunan pada awal pekan.

Harga cabai merah besar mengalami kenaikan sebesar 0.27 persen dari Rp 37.200 per kg menjadi Rp 37.300 per kg.

Dua jenis cabai lainnya mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Harga cabai merah keriting naik 2.45 persen Rp 36.800 per kg menjadi Rp 37.700 per kg.

Cabai rawit merah naik 1.31 persen dari Rp Rp 53.600 per kg menjadi Rp 54.300 per kg.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok nasional.

Beras Premium: Rp13.100 per kilogram