Sejumlah Bahan Pokok Turun Harga Seminggu Terakhir Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga rata-rata bahan pokok nasional terpantau mengalami penurunan selama sepekan ke belakang.

Harga cabai terlihat mulai memiliki tren penurunan yang konsisten setelah pada pertengahan pekan ini tepatnya Rabu (4/1/2023) terpantau menurun.

Harga dua jenis cabai kompak turun selama sepekan ke belakang dengan penurunan paling signifikan pada cabai merah keriting.

Mengutip dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Jumat (6/1/2023) harga cabai merah keriting turun 6,07 persen menjadi Rp 38.700 per kilogram (kg) dari Rp 41.200 per kg pada Senin (2/1/2023).

Cabai merah besar catatkan penurunan harga sebesar 3,37 persen. Dari Rp 38.600 per kg, menjadi Rp 37.300 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah masih menunjukkan tren kenaikan. Harganya naik 1,39 persen dari Rp 64.800 per kg menjadi Rp 65.700 per kg.

Kenaikan harga turut terjadi pada bawang merah yang naik sebesar 0,53 persen dari Rp 37.600 per kg menjadi Rp 37.800 per kg.

Sebaliknya, bawang putih mengalami penurunan harga sebesar 0,36 persen dari Rp 27.500 per kg menjadi Rp 27.400 per kg.

Di antara kenaikan yang terjadi pada cabai rawit merah dan bawang merah, bahan pangan lainnya terpantau alami penurunan walaupun tidak signifikan.

Harga daging sapi paha belakang turun 0,22 persen dari Rp 137.200 per kg menjadi Rp 136.900 per kg.

Baca juga: Kemendag: Stok Bahan Pokok Aman Menjelang Ramadan, Pasokan Cabai Bertambah Akhir Januari

Harga daging lainnya, yaitu daging ayam ras, turun 0,81 persen dari Rp 37.100 per kg menjadi Rp 36.800 per kg.

Harga telur ayam ras turun 0,96 persen dari Rp 31.300 per kg menjadi Rp 31.000 per kg.

Baca juga: Update Harga Sembako Jumat 6 Januari 2023, Harga Cabai Rawit Merah Naik jadi Rp 65.700 per Kg

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok nasional.