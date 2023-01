Dihadiri 130 Negara, Berikut Tokoh Dunia yang Datang ke Forum Ekonomi Dunia 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, DAVOS - Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2023 akan berlangsung dari 16 hingga 20 Januari di Davos, Swiss.

Acara tersebut mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil guna membahas keadaan dunia dan mendiskusikan prioritas untuk tahun depan.

WEF didirikan pada 1971 oleh ekonom Jerman Klaus Schwab dan awalnya dikenal sebagai Forum Manajemen Eropa, hingga terjadi perubahan nama pada 1987.

Baca juga: Forum Ekonomi Dunia di Singapura Batal Digelar karena Covid-19 Makin Menggila

Dalam pertemuan WEF tahun ini mengambil tema “Kerjasama dalam Dunia yang Terfragmentasi”.

Menurut pihak penyelenggara, lebih dari 2.700 pemimpin dari 130 negara, termasuk 52 kepala negara dan pemerintahan, menghadiri acara di Davos, kota yang berada di pegunungan Alpen.

Kanselir Jerman Olaf Scholz merupakan satu-satunya pemimpin anggota Group of Seven (G7) yang dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

Sementara pada Minggu (15/1/2023), juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan bahwa pemimpin tersebut tidak akan menghadiri WEF 2023 karena krisis energi yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Melansir dari Al Jazeera, berikut ini daftar pemimpin dunia yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia:

Eropa

1. Alain Berset – Presiden Konfederasi Swiss 2023 dan Anggota Dewan Federal Urusan Dalam Negeri

2. Alexander De Croo – perdana menteri Belgia

3. Andrzej Duda – presiden Polandia

4. Christine Lagarde – Presiden Bank Sentral Eropa

5. Sanna Marin – perdana menteri Finlandia

6. Roberta Metsola – presiden Parlemen Eropa

7. Kyriakos Mitsotakis – perdana menteri Yunan

8. Mark Rutte – perdana menteri Belanda

9. Pedro Sánchez - perdana menteri Spanyol

10. Maia Sandu – presiden Republik Moldova

11. Olaf Scholz – kanselir federal Jerman

12. Leo Varadkar – taoiseach dari Irlandia

13. Ursula von der Leyen – presiden Komisi Eropa

14. Aleksandar Vučić – presiden Serbia

Amerika

1. Chrystia Freeland – wakil perdana menteri dan menteri keuangan Kanada

2. Avril Haines – Direktur Intelijen Nasional AS

3. John F Kerry – utusan khusus presiden AS untuk iklim

4. Katherine Tai – perwakilan perdagangan AS

5. Gustavo Francisco Petro Urrego – presiden Kolombia

6. Martin J. Walsh – Menteri Tenaga Kerja AS

Afrika

1. Aziz Akhannouch – kepala pemerintahan Maroko

2. Najla Bouden – perdana menteri Tunisia

3. Samia Suluhu Hassan – presiden Tanzania

4. Félix Tshisekedi – presiden Republik Demokratik Kongo

Asia

1. Ilham Aliyev - presiden Azerbaijan

2. Ferdinand Marcos, Jr – presiden Filipina

3. Yoon Suk-yeol – presiden Korea Selatan

Internasional

1. Fatih Birol – direktur eksekutif Badan Energi Internasional

2. Mirjana Spoljaric Egger – presiden Komite Palang Merah Internasional

3. Antonio Guterres – sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

4. Kristalina Georgieva – direktur pelaksana Dana Moneter Internasional

5. Tedros Adhanom Ghebreyesus – direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia

6. Ngozi Okonjo-Iweala – direktur jenderal Organisasi Perdagangan Dunia

7. Catherine Russell – direktur eksekutif UNICEF

8. Jens Stoltenberg – sekretaris jenderal Organisasi Perjanjian Atlantik Utara