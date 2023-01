Investasi Hulu Migas 2022 Tembus 12,3 Miliar Dolar AS

Investasi hulu migas selama tahun 2022 mencapai 12,3 miliar dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, investasi hulu migas di tahun 2022 mencapai 12,3 miliar dolar AS.

"Penerimaan negara tahun 2022 sebesar 18,19 miliar dolar AS. Investasi mencapai 12,3 miliar dolar AS dari target 13,2 miliar dolar AS," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Dia mengatakan, nilai investasi baru tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi investasi hulu migas di tahun 2021 yang mencapai 10,9 miliar dolar AS.

"Kinerja investasi hulu migas nasional di tahun 2022 yang naik 13 persen dibandingkan tahun lalu. Tercatat lebih baik dibandingkan rata-rata kenaikan investasi global," kata dia.

Dia mengatakan, realisasi investasi itu menandakan bahwa para investor masih tertarik melakukan investasi di Indonesia khususnya di hulu migas.

"Dibandingkan dunia, ini tumbuh sekitar 4 persen. maka Indonesia menjadi negara yang masih sangat menarik bagi investor dengan kenaikan investasi," ujarnya.

Sementara itu, target investasi hulu migas di tahun 2023 mencapai 15,5 miliar dolar AS, naik 26 persen dibandingkan target tahun lalu.